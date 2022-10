Gli smartphone della serie Pixel A di Google sono spesso varianti più economiche dei telefoni Pixel di punta dell’azienda. Di conseguenza, le specifiche di questi dispositivi non sono al passo con quelle delle loro controparti più costose.

Ad essere onesti, quello era un po’ l’obiettivo, in cui Google avrebbe fornito alle persone un’esperienza simile a quella del Pixel ma con un budget limitato, quindi cosa puoi davvero aspettarti da esso? Detto questo, sembrerebbe che l’upgrade alla serie A Pixel previsto per il prossimo anno possa essere da aspettarsi.

Google Pixel 7a sarà costruito in un materiale differente

Secondo le indiscrezioni, una delle modifiche più significative che verranno apportate al Pixel 7a sarà la decisione di Google in merito al materiale che verrà utilizzato per costruire il dispositivo. Sembra che Google andrà con la ceramica, che è un materiale che si trova in genere nei dispositivi mobili più costosi. Oltre a questo, è stato detto che il dispositivo potrebbe impiegare il chip P9222 per la ricarica wireless, che è in grado di fornire 5W di potenza.

Oltre a questo, ci sono state voci secondo cui la fotocamera del dispositivo potrebbe utilizzare un sensore Samsung GN1. Questo sensore da 50 MP da 1/1,3 pollici è stato precedentemente utilizzato nella serie Pixel 6, il che implica che, se abbinato all’algoritmo di immagine di Google, il dispositivo della serie Pixel A dovrebbe essere in grado di scattare fotografie di qualità ancora superiore a quelle scattate da suoi predecessori.

Se questo risulta essere accurato, è davvero una notizia interessante poiché significherebbe che Google ha sviluppato un cellulare di fascia media che ha il potenziale per competere con la linea di telefoni Galaxy A di Samsung. C’è ancora del tempo per aspettare prima del lancio del Pixel 7a, che dovrebbe avvenire nel 2023, molto probabilmente al Google I/O.