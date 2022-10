Vodafone Special 100 Giga: l'offerta con tutto incluso a soli 7,99 euro

Il mondo della telefonia è profondamente cambiato durante gli ultimi anni, con gli utenti che non hanno più quel sentimento di fiducia estrema. In passato infatti le persone che sottoscrivevano un’offerta mobile con un gestore, tendevano a tenerla attiva per tanti anni, mentre adesso in molti sono in grado di cambiare più provider anche durante un solo anno. Il merito di tutto ciò è da attribuire alla grande concorrenza, alla quale però Vodafone ora vuole fare capo.

Vodafone: nuove offerte disponibili per gli utenti che vogliono rientrare, ci sono due soluzioni diverse da 100 giga

Volete rientrare in Vodafone ma non sapete come fare? Se siete vecchi clienti, molto probabilmente avrete ricevuto o riceverete prossimamente un messaggio o una chiamata da parte del provider.

Sarete invitati a tornare sui vostri passi, proprio per scegliere una delle promozioni di Vodafone da fare vostre a prezzo molto più basso del solito. Sono due le soluzioni che si stanno proponendo al vecchio pubblico, in base alla longevità. Coloro che erano stati i clienti Vodafone per tanto tempo infatti avranno la possibilità di sottoscrivere la Digital Edition, offerta che al suo interno include minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS verso tutti e soprattutto con 100 giga di traffico dati utilizzando la rete 4G. Il prezzo corrisponde a soli 7,99 € al mese.

Lo stesso prezzo mensile è richiesto dalla Special 100 Giga, promozione dedicata ai vecchi clienti Vodafone che però non hanno un rapporto pluriennale con l’azienda. In questo caso i contenuti sono uguali proprio come il prezzo, ma chi non pagherà con Smartpay e quindi con conto corrente, avrà un massimo di 70 Giga.