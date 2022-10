Vodafone è folle: solo oggi al 90% le offerte da 100GB in 5G

Continuano a stabilire vari criteri i nuovi gestori, che con le loro offerte e mettono in condizione anche gli altri di doversi adeguare. Vodafone è uno di quelli che funge da sempre da apripista nel mondo della telefonia mobile ma non solo, anche se le offerte per gli smartphone sono il suo forte. Effettivamente pagare poco non è mai stata una prerogativa concessa da questo gestore, il quale però offre la maggiore qualità in assoluto. Di certo l’opinione degli utenti è quella che conta, così come la loro volontà.

Capita dunque che si decida di cambiare provider, ma dopo qualche mese ecco il messaggio da parte del vecchio gestore per provare a riprendersi quanto era di sua proprietà. Anche in questo caso infatti si tratta di offerte che nascono con questo presupposto, le quali poi sono diventate disponibili sul sito ufficiale dell’azienda. Vodafone pertanto vuole riportare indietro tantissime persone e con le offerte migliori di sempre che hanno anche abbassato le loro pretese.

Vodafone: con queste due soluzioni potrete assaggiare la grande qualità del gestore avendo fino a 100 giga

Le due offerte sono la Special 100 Giga e la Digital Edition. Entrambe sono molto simili per quanto riguarda i contenuti ma non per quanto riguarda il prezzo che cambia in base ad alcune variabili importanti. La prima offerta concede, proprio come la seconda, di avere minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS e soprattutto fino a 100 giga.

La seconda offerta li concede anche con una semplice ricaricabile, mentre nel caso della prima offerta bisognerà accettare il pagamento con Smartpay domiciliato sul proprio conto corrente.