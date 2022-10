Avete programmi per Halloween? A quanto pare, poche ore dopo, accadrà un evento potenzialmente pericoloso. Infatti, un asteroide chiamato 2022 RM4, è in procinto di avvicinarsi al nostro pianeta, come confermano gli astronomi del Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System.

Il masso spaziale, quando fu intercettato per la prima volta, si trovata a milioni di km dal nostro pianeta. Ora, invece, alle 19.27 italiane passerà vicinissimo a noi. Gli esperti hanno calcolato che il suo passaggio avverrà a una distanza di 0,01536 Unità Astronomiche, l’equivalente di 2,3 milioni di chilometri.

Asteroide: avverrà un impatto contro la Terra?

L’asteroide sta preoccupando moltissimo gli esperti. Infatti, pare che il 2022 RM4 abbia un diametro pari a 500 metri, che lo rende di un’enorme portata. Cosa potrebbe accadere in caso di schianto? Sicuramente non causerebbe un’estinzione di massa, ma potrebbe sicuramente causare problemi gravi, come radere completamente al suolo Roma.

Tali catastrofi satellitari stanno però cessando di esistere grazie agli studi che stanno andando avanti. Infatti, il 27 settembre scorso, la Nasa ha lanciato la sua sonda DART contro un asteroide di 160 metri che stava fluttuando nello spazio per modificare la sua orbita.

Questa tecnica potrebbe essere utilizzata in futuro per evitare qualsiasi tipo d’impatto di asteroidi con il nostro pianeta. Può essere definita quest’ultima azione della Nasa come la prima volta che l’uomo abbia volontariamente alterato l’orbita di un corpo celeste con successo.

Anche se si trattava solamente di una semplice esercitazione, gli scienziati dell’agenzia americana pensano che per almeno il prossimo centenario non dovrebbero esserci problemi di collisione con asteroidi.