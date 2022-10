Siamo ormai arrivati alla fine di ottobre e tra poco si festeggerà Halloween. Il colosso dello streaming Netflix, come di consueto, si prepara per aggiornare il suo catalogo multimediale per il prossimo mese e non potevano ovviamente mancare nuovi titoli in stile horror o comunque legati anche alla festa del 31 ottobre.

Fra non molto terminerà il mese di ottobre con Halloween e inizierà il mese di novembre. Come già accennato, il colosso dello streaming è ormai pronto per introdurre tante novità sul proprio catalogo. Alcuni dei nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma sono chiaramente in tema Halloween. Tra questi, ricordiamo ad esempio la nuova serie tv di Tim Burton Mercoledì, incentrato sulle vicende della famosa Famiglia Addams. Oltre ai titoli in stile Halloween, Netflix porterà ovviamente anche altre novità. Uno dei titoli più attesi è ad esempio la sesta e nuova stagione della celebre serie tv spagnola Elite. Vi elenchiamo qui di seguito i titoli in arrivo a novembre sulla piattaforma.

Serie tv in arrivo su Netflix a novembre 2022

BLOCKBUSTER

IL PRINCIPE DEI DRAGHI S4

MANIFEST S4

THE FABOLOUS

THE CROWN S5

TELETUBBIES

DEAD TO ME S3

ELITE S6

MERCOLEDI’

FIRST LOVE

YOUNG ROYALS S2

KILLER SALLY

RUN FOR THE MONEY

1899

PEPSI, DOV’E’ IL MIO JET?

SNACK VS CHEF

Film in arrivo su Netflix a novembre 2022