Apple sta aumentando continuamente il suo portafoglio di iPad. Oltre a un nuovo iPad economico di decima generazione, l’azienda ha introdotto nuove varianti di iPad Pro con CPU Apple M2. Sebbene queste presentazioni non siano state particolarmente scioccanti, Apple sembra lavorare su prodotti più interessanti per il suo portafoglio di iPad. Secondo una nuova affermazione, è stato creato un nuovissimo iPad con display da 16 pollici.

Quasi sicuramente Apple includerà alcune nuove funzionalità in iPadOS 17 per spiegare la presenza di dispositivi iPad Pro più grandi. Secondo The Information e The Verge, Apple sta ora lavorando su un modello di iPad da 16 pollici più grande. Dopotutto, le voci del passato suggerivano iPad con schermi da 14,1 pollici e 15 pollici. Se l’affermazione è corretta, il tablet da 16 pollici sarà tra i più grandi sul mercato. Secondo il primo rapporto, arriverà nel quarto trimestre del 2023, ovvero tra ottobre e dicembre del 2023. Ciò accadrà poco dopo l’introduzione di iPadOS 17.

iPadOS 17 arriverà il prossimo anno

Secondo la fonte, il prodotto potrebbe non essere economico. In effetti, potrebbe costare lo stesso di alcuni laptop Apple esistenti. Vuoi un iPad enorme? Prepara il tuo portafoglio perché non sarà economico. La storia non specifica, ma possiamo solo supporre che il nuovo iPad farà parte della linea Pro. Per rendere questi device più utili, l’azienda continuerà sicuramente a migliorare l’esperienza del proprio software.

Ovviamente Apple sta lavorando duramente per rendere la serie iPad più competente, ma iPadOS non è l’unica cosa in evoluzione. Infatti, con l’introduzione dei tablet Apple M2, le prestazioni si stanno avvicinando a quelle dei MacBook contemporanei. Mentre alcuni modelli continuano a utilizzare le CPU della serie A di Apple, vengono visualizzati dispositivi aggiuntivi che utilizzano i processori della serie M.

Prevediamo che le distinzioni tra iPad e MacBook crescano molto meno in futuro. L’Apple M3 potrebbe essere introdotto entro la fine dell’anno. Tuttavia, non sappiamo se alimenterà il prossimo iPad.