Vodafone mette alle strette Iliad con il lancio di una nuovissima offerta, atta a ridurre di molto la spesa finale che gli utenti si ritrovano effettivamente a dover sostenere, nel momento in cui vogliono una SIM ricaricabile dell’operatore in red.

Se volete avere sul vostro numero di telefono la promozione in oggetto, dovete comunque sapere che è prevista obbligatoria la portabilità del numero originario, con provenienza da uno dei tantissimi operatori virtuali tra quelli effettivamente disponibili in Italia. Il costo iniziale che il cliente dovrà necessariamente sostenere equivale a circa 10 euro, al cui interno troviamo sia il necessario per la SIM, che una parte di ricarica.

Vodafone: offerte con bundle da paura

Vodafone riesce ad avere la meglio sulle altre aziende del settore con il lancio di una promozione da non perdere, si tratta della solita Special 100 Giga, al cui interno è possibile fruire di un bundle incredibile, pagandolo un prezzo variabile tra 7,99 e 9,99 euro al mese, tutti addebitati in automatico sul credito residuo.

All’interno è possibile trovare comunque minuti illimitati da utilizzare verso tutti, 100 giga di internet in 4G, oppure anche SMS infiniti che potranno essere spediti ad un qualunque numero di telefono in Italia. Nel caso in cui vogliate attivare il pagamento automatico su carta di credito o conto corrente, sappiate che potrete richiedere la Digital Edition, ottenendo in cambio la navigazione in 5G, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.