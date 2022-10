Il canone Rai è indubbiamente una delle tasse più odiate dal pubblico italiano, proprio per la sua natura di imposta prevista per ogni possessore di un apparecchio televisivo. Da molti ritenuta incostituzionale, nel 2023 subirà una importante modifica, infatti non sarà più inclusa nelle bollette dell’energia elettrica, ma sarà da corrispondere mediante bollettino postale.

La tassa, nel caso in cui non la conosciate, è legata al possesso di un televisore, per questo motivo gli utenti hanno la possibilità di presentare una autodichiarazione in cui affermano di non possedere un dispositivo di questo tipo, riuscendo così ad essere esenti dal pagamento del Canone Rai. Attenzione però, non dichiarate il falso, commettereste un reato molto grave.

Canone Rai: gli altri utenti che non lo pagheranno

Un altro punto che non tutti conoscono riguarda sicuramente l’esenzione per i possessori di una seconda casa; la Legge è molto chiara sotto questo punto di vista, il canone Rai è una tassa che deve essere versata una sola volta a famiglia, di conseguenza se si è in possesso di più abitazioni, non dovrà essere reiterata.

In ultimo, la porzione di consumatori che ha la possibilità di richiedere l’esenzione tocca gli over 65 che presentano un reddito famigliare annuo inferiore agli 8000 euro, prestate attenzione che nello stesso stato di famiglia non devono essere presenti altri utenti che producono reddito. Tutti dovranno presentare domanda di esenzione entro e non oltre il 31 gennaio 2023.