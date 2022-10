Canone RAI e bollo da abolire: il modo per non pagare nulla in maniera legale

In un periodo già molto complicato per quanto riguarda gli innalzamenti di qualsiasi tipologia di costo, gli utenti vorrebbero snellire il carico. Proprio per questo in tanti si interrogano su quali possano essere i metodi utili per evitare di pagare due delle tasse più odiate in assoluto. Stiamo parlando del canone Rai ma soprattutto del bollo auto, due imposte che in nessun altra nazione europea sono riservate ai cittadini.

In basso trovate tutte le indicazioni che potranno dunque aiutarvi a capire meglio come fare per non pagare.

Canone Rai e bollo auto: due tasse che gli utenti vorrebbero evitare di pagare, si può fare solo con alcune caratteristiche

Per quanto riguarda la prima tassa, ovvero il Canone RAI, ci sono alcuni metodi da non lasciar scappare. Il primo è quello che vede un’agevolazione verso tutti gli utenti con 75 anni di età o più: questi ultimi saranno infatti esentati dal pagamento della scomoda tassa. Inoltre la stessa cosa varrà per coloro che hanno il reddito al di sotto della soglia minima. Se non avete poi alcuna TV in casa, la questione non si pone: il canone non andrà pagato.

Per quanto concerne invece il bollo auto, che differentemente dal Canone RAI, è di carattere regionale, la situazione. In questo caso solo due regioni italiane su 18 consentono di non pagarlo ma solo nel caso in cui i cittadini acquistino un’auto elettrica. Nè in Piemonte né in Lombardia, nel caso in cui vi sia di mezzo un’auto elettrificata, sarà obbligatorio il pagamento del bollo auto.