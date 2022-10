Non solo smartphone per Xiaomi. Il noto produttore cinese sta infatti progettando l’arrivo di un nuovo laptop portatile dall’aspetto per così dire premium. Stiamo parlando in particolare del prossimo Xiaomi Book Air. Il debutto di quest’ultimo è ormai prossimo, dato che si terrà domani 27 ottobre 2022. Nonostante questo, nel corso delle ultime ore lo store online JD ha rivelato le specifiche tecniche del nuovo laptop.

Xiaomi Book Air: ecco le specifiche ufficiali del nuovo laptop di Xiaomi

Nonostante manchino poche ore al debutto ufficiale del nuovo laptop di Xiaomi, lo store online JD ha rivelato in anticipo le specifiche tecniche del nuovo Xiaomi Book Air. Stando a quanto rivelato e anche stando a precedenti teaser ufficiali, ci troveremo di fronte ad un PC portatile dall’aspetto premium, anche dal punto di vista del design.

Il laptop, in particolare, avrà uno spessore di soli 12 mm con un peso complessivo di 1,2 kg. Nello specifico, ci sarà un display touchscreen con tecnologia OLED con una diagonale da 13.3 pollici con risoluzione 2880 x 1800 pixel e un aspect ratio di 16:10. Tuttavia, il refresh rate sembra che si fermerà sui 60Hz.

Le prestazioni saranno poi al top grazie alla presenza dei nuovi processori Intel Core i5 e i7 di dodicesima generazione. Questi ultimi saranno supportati da tagli di memoria con 16 GB di RAM LPDDR5 e 513 GB di storage interno SSD. Ci saranno poi il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2 e due porte Thunderbolt. La batteria avrà una capienza di 58.3 kWh con ricarica da 65W tramite porta Type C e sarà presente un sensore biometrico fisico sul lato destro del laptop.