Il colosso cinese Xiaomi è sicuramente uno dei protagonisti assoluti del mercato smartphone, con i suoi dispositivi che competono principalmente nei settori dei top di gamma Android.

A valle del lancio dei suoi Xiaomi 12, la serie di top di gamma per il 2022, l’azienda cinese sembra ormai quasi pronta a lanciare la prossima generazione. Nelle ultime ore infatti sono trapelati interessanti dettagli su Xiaomi 13 Pro. Scopriamo insieme qualche dettaglio.

Xiaomi 13 Pro: si intravedono alcune specifiche

Le immagini trapelate in rete corrispondono a una delle prime in cui scorgiamo la parte posteriore di Xiaomi 13 Pro. Vediamo un modulo fotografico rettangolare, diviso in sotto-rettangoli ai quali ormai siamo abituati. Si vede anche che la collaborazione con Leica proseguirà.

Oltre ai primi dettagli sul design riusciamo ad apprendere anche i primi rumor sulle specifiche tecniche. Sotto il cofano dovremmo trovare un processore Snapdragon 8 Gen 2 che si va ad aggiungere al display da 6.73 pollici AMOLED GHD+, batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W e sistema operativo MIUI 14.

Il lancio del nuovo Xiaomi 13 Pro, che dovrebbe avvenire in concomitanza con il lancio degli altri modelli o quanto meno insieme al lancio di Xiaomi 13, dovrebbe tenersi entro il prossimo novembre. Ci aspettiamo che Xiaomi lancerà i suoi nuovi top di gamma prima nel mercato cinese, per poi portarli in Europa entro l’inizio del 2023. Proprio come le abbiamo visto gli scorsi anni. Che dire, non ci resta he attendere ancora un mesetto per scoprire tutti i dettagli.