Mentre tutti stanno aspettando il tanto temuto aumento delle pubblicità sull’App Store di Apple, tramite delle recenti analisi di mercato sono stati estrapolati dei dati decisamente sorprendenti per quanto riguarda il market mobile del colosso di Cupertino. A quanto pare, le entrate di Apple con il suo App Store sono quasi il doppio di quelle del suo rivale Google Play Store.

App Store: dati stratosferici e incassi che doppiano il Google Play Store

Guardando meglio i dati di Sensor Tower, Statista e TechCrunch, raccolti tutti da SportsLens, l’App Store della Mela è riuscita a guadagnare ben 65 milioni di dollari nei 9 mesi del 2022; più del doppio del Play Store. Di fatto, gli utenti iOS hanno speso circa 65 miliardi di dollari tra app premium, acquisti in-app e abbonamenti vari, registrando un +3% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Per lo stesso tipo di contenuti, gli utenti Android hanno invece speso 31,7 miliardi di dollari. Una cifra niente male ma che è comunque in calo rispetto ai 35,1 miliardi dei primi 9 mesi dello scorso anno. Se si considera quindi il fatturato lordo combinato dei due negozi online per app, si vede subito che c’è stato un calo di ben 1,4 miliardi di dollari rispetto all’anno scorso.

Tuttavia, in termini di download, il Google Play resta comunque lo Store più prolifico con 82,4 miliardi di app scaricate da gennaio a settembre 2022; 3,5 volte superiore all’App Store. Le due piattaforme hanno quindi registrato un calo nei download, ma Android riesce comunque ad affermare la sua superiorità in tal senso, con numeri che crescono di giorno in giorno.