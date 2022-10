Se in futuro desideri scaricare un’app sul tuo iPhone, dovresti essere pronto per vedere più pubblicità. Secondo un’e-mail visualizzata da MacRumors, Apple inizierà a distribuire altre due categorie di annunci sull’App Store a partire dal 25 ottobre. Queste informazioni sono state ottenute dall’azienda. L’azienda intende iniziare a vendere spazi pubblicitari nella scheda ‘Oggi’ e in fondo ai singoli elenchi di app in tutti i paesi al di fuori della Cina. Quando gli annunci saranno finalmente disponibili, saranno differenziati dalle altre proposte per mezzo di un simbolo su sfondo blu.

Nonostante il fatto che Apple venda annunci di ricerca tramite App Store sin dal 2016, la scheda Oggi è stata finora designata per i suggerimenti della redazione dell’azienda. Secondo la società, in una delle sue pagine di supporto, ‘Con un annuncio della scheda Oggi, la tua app può apparire in primo piano sulla prima pagina dell’App Store, rendendola uno dei primi contenuti che gli utenti vedono quando iniziano la loro visita all’App Store. ‘ Ciò è possibile grazie alla capacità dell’app di apparire in una posizione ben visibile sulla prima pagina dell’App Store.

Apple Store di Apple avrà nuovi annunci pubblicitari

A luglio, Apple ha annunciato per la prima volta che aggiungerà pubblicità alla scheda Oggi. La società sta facendo uno sforzo maggiore per far crescere la sua attività pubblicitaria e questa espansione fa parte di questo sforzo. Mark Gurman di Bloomberg ha pubblicato non molto tempo fa un articolo in cui affermava che l’obiettivo dell’azienda per i prossimi anni è quasi triplicare i suoi introiti pubblicitari annuali per raggiungere i 10 miliardi di dollari. Si dice che l’azienda intenda aggiungere annunci di ricerca a Maps in un futuro molto prossimo. Questi annunci saranno in aggiunta a quelli ora presenti nell’App Store.