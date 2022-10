TIM racchiude all’interno di una nuovissima offerta molto speciale, tutto il buono che ci saremmo aspettati di trovare nel periodo storico che stiamo attraversando. I prezzi sono bassi e convenienti, e gli utenti possono comunque pensare di spendere poco, ma allo stesso tempo di godere di un bundle quasi infinito.

Il risparmio è importante sul prezzo finale della promozione, sebbene comunque sia importante ricordare che l’attivazione può essere anche in parte limitata dalla provenienza. E’ un’offerta che risulta essere legata alla necessità di provenire da uno specifico operatore virtuale, di conseguenza non è una promo aperta a tutti, come era lecito immaginarsi del resto.

TIM: le offerte sono spaventose solo oggi

Con TIM è possibile godere di un bundle davvero incredibile, pagando comunque un prezzo finale non particolarmente elevato. Osservando da vicino tutte le offerte attualmente attivabili, apprezziamo la presenza della Wonder Six, una soluzione che richiede il pagamento di un contributo fisso di soli 9,99 euro, per accedere ad ogni modo ad un bundle che è composto da 1000 SMS da utilizzare verso tutti, minuti illimitati ed anche ben 100 giga di traffico dati al mese.

Gli utenti che invece vorranno cercare di spendere un pochino di meno, potranno affidarsi alla Wonder Five, una promo da 7,99 euro al mese, che allo stesso tempo include illimitati minuti, 70 giga al mese in 4G+, ed anche 1000 SMS da poter utilizzare verso tutti.

L’attivazione è possibile solo con portabilità, il costo iniziale da sostenere corrisponde a 25 euro, con ben 20 euro di credito residuo.