Canone Rai e bollo auto: un trucco utile per non pagarli

Sia il canone Rai che il bollo auto sono due tasse che hanno una cosa in comune: gli italiani le odiano fermamente. In nessun altro paese infatti vengono corrisposte imposte del genere al governo.

Ma cosa bisogna fare per non pagare le due tasse? Esistono dei metodi illegali che vi consentiranno di essere esentati dal pagamento.

Canone Rai e bollo auto: ci sono alcuni modi utili per non pagare le due tasse molto odiate dagli italiani

Come già preannunciato più volte, non bisogna delinquere e quindi infrangere la legge per evitare di pagare le tasse. Che siano odiate o accettate in quanto tali, le imposte vanno pagate allo Stato, il quale infatti riesce ogni volta a presentare il conto agli italiani.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, ci sono dei modi per evitare di pagare sia il canone che il bollo. Ovviamente dovranno sussistere determinati requisiti che non tutti possono avere e quindi giustificare. Per quanto concerne il canone Rai, tutti coloro che hanno 75 anni di età o più, potranno non pagare la tassa. La stessa cosa vale per le persone che non superano la soglia minima del reddito, il quale dunque consente di non pagare la tassa.

Per quanto riguarda invece il bollo auto, la situazione risulta leggermente diversa. Rispetto al canone Rai che è di carattere nazionale, il bollo auto è di carattere regionale e quindi varia per ogni regione. Ci sono due regioni in particolare, ovvero Lombardia e Piemonte, che permettono però a coloro che acquistano un’auto elettrica di non pagare mai più il bollo auto.