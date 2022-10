Canone RAI e bollo auto cancellati con questi trucchi: ecco come

Secondo quanto riportato, gli ultimi tempi avrebbero portato le persone ad informarsi in merito alle tasse che pagano. Ovviamente il problema è sempre la crisi che incombe, con tantissimi aumenti che stanno riguardando qualsiasi genere alimentare ma non solo. Infatti oltre agli acquisti all’interno dei supermercati, le persone si stanno guardando molto dal consumare energia visto l’aumento dei costi del gas ma anche dell’elettricità.

Proprio per questo motivo ci sono delle tasse che risultano superflue e soprattutto inutili per quello che è il pensiero di diversi cittadini italiani. Stiamo parlando del canone Rai e del bollo auto, due imposte che in nessun altro paese del mondo sono riservate al popolo.

Stando a quanto riportato però ci sono delle notizie che potrebbero piacere a molti, dal momento che non pagare il canone Rai o il bollo auto è possibile, anche se solo tramite alcuni escamotage legali.

Canone Rai e bollo auto: esistono alcuni modi per evitare di pagare le tue tasse che risultano le più odiate dagli italiani

Per quanto riguarda il canone Rai, come tanti ben sanno, è possibile non pagarlo se in possesso di alcuni requisiti. Uno di questi è l’età, la quale se superiore ai 75 anni potrebbe essere un buon motivo per non pagare l’imposta. Inoltre anche il vostro reddito, se al di sotto della soglia, potrebbe essere utile al fine di essere esentati dal pagamento.

Per quanto riguarda il volo la situazione è diversa visto che la tassa e regionale. Ogni regione la gestisce a modo proprio, come nel caso della Lombardia e del Piemonte che consentono a coloro che acquistano un’auto elettrica di essere esenti dal pagamento del bollo per sempre.