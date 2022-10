Come di consueto, il noto colosso del gaming Sony ha sorpreso nuovamente i propri utenti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’azienda ha reso disponibile sul PlayStation Store ben 250 videogiochi ad un prezzo speciale e il tutto grazie alla nuova promozione denominata Selezioni Essenziali. Sono inclusi sia titoli per la precedente consegna da gaming PlayStation 4 sia titoli per la nuova generazione, ovvero la PlayStation 5.

PlayStation Store: Sony lancia la nuova promo Selezioni Essenziali

Tutti i videogiocatori più accaniti potranno usufruire di una nuova promozione lanciata ufficialmente in questi giorni dal colosso Sony. Come già accennato, si tratta della nuova promozione denominata Selezioni Essenziali. Con quest’ultima, sul PlayStation Store sono finalmente proposti in super sconto ben 250 videogiochi di rilievo, disponibili sia per PS4 sia per PS5. Tra questi, troviamo titoli appartenenti alla saga di Assassin’s Creed, come Assassin’s Creed Valhalla, oppure anche titoli appartenenti alla saga di God of War e di Marvel Spiderman. Qui di seguito vi elenchiamo alcuni dei videogiochi proposti in sconto sul noto store.

• Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition per PS4 e per PS5 a 34,99 euro

• F1 22 per PS5 a 47,99 euro

• WWE 2K22 per PS5 a 37,49 euro

• Grand Theft Auto V: Premium Edition a 14,69 euro

• Red Dead Redemption 2 a 23,99 euro

• Stray a 23,99 euro

• F1 Manager 2022 a 43,99 euro

• Resident Evil Village per PS4 e per PS5 a 29,99 euro

• Marvel’s Spider-Man a 15,99 euro

• Spyro Reignited Trilogy a 13,99 euro

• RESIDENT EVIL 7 biohazard a 9,99 euro

• God of War – Edizione digitale deluxe a 14,99 euro

• Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection per PS4 e per PS5 a 29,99 euro