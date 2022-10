Netflix cancella tante serie TV e film: ecco la lista di ottobre

Anche ad ottobre ci sono tante novità che riguardano Netflix, oltre al nuovo abbonamento che predispone le pubblicità ma con un costo minore rispetto agli altri. Diversi nuovi contenuti sono arrivati ufficialmente, ma hanno rimpiazzato quelli che verranno eliminati definitivamente. Proprio in basso potete notare alcune informazioni in più.

Netflix: ecco l’elenco di tutti gli show che saranno eliminati durante questo mese di ottobre

Proprio nell’elenco qui in basso potete scoprire tutti i film e le serie TV che non saranno più visibili da questo mese di ottobre in avanti.

1 Ottobre

Il Caso – Serie

5 Ottobre

Il premio – Film

6 Ottobre

Secret Window – Film

7 Ottobre

Non c’è più religione – Film

8 Ottobre

Fantasy Island – Film

The Place – Film

9 Ottobre

L’ultimo dominatore dell’aria – Film

10 Ottobre

Un amico straordinario – Film

Berlin Calling – Film

14 Ottobre

3Ciento – Chi l’ha duro… la vince – Film

Dangal – Film

Daredevil – Film

Dennis la minaccia – Film

Heidi Playmobil – Speciale inverno – Film

Killer under the bed – Film

Il monaco che scese dalla montagna – Film

Notte brava a Las Vegas – Film

Unfaithful – L’amore infedele – Film

La notte non aspetta – Film

15 Ottobre

Baciami ancora – Film

Diaz – Film

Escape Plan – Fuga dall’Inferno – Film

L’ultimo bacio – Film

The Family friend – Film

Le conseguenze dell’amore – Film

16 Ottobre

Mi chiamo Francesco Totti – Documentario

17 Ottobre

Cado dalle nubi – Film

Benvenuti al nord – Film

Crazy, Stupid, Love – Film

Zack Snyder’s Justice League – Film

18 Ottobre

Jour J – Film

21 Ottobre

Results – Film

22 Ottobre

Daybreakers – L’ultimo Vampiro – Film

23 Ottobre

One Piece Stampede – Film

24 Ottobre

Ronnie Coleman: The King – Documentario

25 Ottobre

Strange Weather – Film

26 Ottobre

Moschettieri del re – Film

29 Ottobre