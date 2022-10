Netflix ha rivelato oggi i suoi numeri finanziari del terzo trimestre e dire che ci sono state molte buone notizie sarebbe un eufemismo. Oltre a superare le entrate previste per il periodo, la società ha attirato oltre un milione di nuovi utenti, superando ancora una volta le aspettative. Con le buone notizie di oggi, l’azienda ha anche rivelato alcuni dei suoi piani futuri, incluso l’investimento in serie e film aggiuntivi e l’ampliamento della sua gamma di giochi.

Anche se quest’ultima frase potrebbe farti grattare la testa, sembra che Netflix stia aumentando le sue offerte di giochi. Secondo l’azienda, il primo anno di gioco riguardava la conoscenza della configurazione del terreno e di come il suo pubblico avrebbe risposto alla nuova avventura dell’azienda. Il sito attualmente include 35 giochi nelle sue opzioni di abbonamento e sembra vedere “prove incoraggianti” del fatto che i giochi contribuiscono a una maggiore fidelizzazione degli iscritti.

Netflix vuole migliorare la sua posizione sui giochi

Di conseguenza, l’azienda sta approfondendo ulteriormente i giochi, con 55 titoli ora in produzione, alcuni dei quali basati su concetti originali Netflix. La società afferma che investirà nei giochi nei prossimi cinque anni, quindi sarà affascinante guardare dove porterà. L’azienda ha anche parlato del suo nuovo livello di servizio supportato dalla pubblicità, che sarà disponibile il 1° novembre in Canada e negli Stati Uniti. Nelle prime due settimane di novembre si diffonderà in altre nove nazioni, fornendo ai consumatori di tutto il mondo un nuovo servizio alternativo meno costoso.

Netflix ha accennato alle ambizioni di crescita futura, ma ha affermato che intendeva mantenere le cose semplici per il primo lancio. Inoltre, ha confermato le sue ambizioni di sfruttare il suo strumento di trasferimento appena annunciato per consentire ai clienti che condividono account di espandersi su nuovi account. Ciò che è evidente è che Netflix sembra cogliere il suo ambiente, nominando i social media, YouTube e altre forme più convenzionali di media come concorrenti del proprio servizio. Sarà affascinante vedere come gestirà le cose in futburo.