Offerte al 50% di sconto solamente oggi da Lidl, la nuovissima campagna promozionale è sicuramente ricca di occasioni e di prezzi decisamente alla portata di ogni singolo consumatore, in questo modo è facile pensare di accedere ai prodotti più interessanti, pagandoli molto meno del previsto.

Il rapporto qualità/prezzo è conveniente per tutti gli utenti in Italia, gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque, senza differenze particolari che permettono di spendere molto meno recandosi semplicemente in un qualsiasi negozio in Italia, senza differenze importanti da segnalare.

Lidl è assurda: quali sono i prezzi più incredibili

La tecnologia è in fortissimo sconto da Lidl, i nuovi prezzi del volantino stringono le offerte raggiungendo livelli inattesi e mai visti prima d’ora. In questi giorni infatti gli utenti possono spendere meno di 25 euro, e godere di una selezione importantissima di riduzioni di prezzo.

La spesa inferiore si ferma sugli 11,99 euro necessari per l’acquisto di una bilancia pesapersone, per salire poi ai 12,99 euro richiesti per la spazzola elettrica lisciante, ma anche i 14,99 euro per il diffusore di aromi ad ultrasuoni. I più costosi invece partono dai 19 euro per l’asciugacapelli Silvercrest, arrivano poi sui 22,99 euro con i quali sarà possibile acquistare uno tra lo spazzolino elettrico, il rasoio a lamina rotante o l’idropulsore ricaricabile.

Tutti gli sconti, come avrete ormai intuito, sono disponibili solo ed esclusivamente in negozio, non sul sito ufficiale o da altre parti.