Acquistare uno smartphone da MediaWorld è sicuramente più conveniente di tutte le altre occasioni del passato, la corrente campagna promozionale vede infatti riuscire a risparmiare molto più del previsto, garantendosi difatti l’accesso a prodotti di qualità, al giusto prezzo.

Il risparmio è decisamente importante su ogni singolo acquisto effettuato, al giorno d’oggi è possibile recarsi personalmente in un negozio fisico sul territorio nazionale, ed allo stesso tempo godere delle medesime riduzioni di prezzo anche sull’e-commerce aziendale. In questo secondo caso, lo ricordiamo, potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, poiché al giorno d’oggi non è stabilito un risparmio acclarato su questo tipo di servizio.

MediaWorld: offerte e grandi sconti con tutto al 50% solo oggi

Grandiose offerte speciali vi attendono da MediaWorld, i prezzi sono bassi e convenienti su un numero impressionante di prodotti di tecnologia generale. Tra i dispositivi più interessanti non possiamo che trovare Samsung Galaxy S22+, il top di gamma assoluto del momento, il quale al giorno d’oggi risulta essere in vendita a soli 899 euro, una cifra di tutto rispetto, per un prodotto che che al giorno d’oggi è ancora sulla cresta dell’onda.

Volendo invece virare verso altri modelli della stessa fascia alta, ecco allora che sarà possibile affidarsi a Realme GT2 Pro, proposto ad un prezzo leggermente superiore ai 700 euro, come anche Oppo Find X5, il cui prezzo è di soli 699 euro, oppure 779 euro necessari per l’acquisto di un buonissimo iPhone 12.