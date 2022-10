Iliad è folle: iPhone 14 quasi gratis e offerta da oltre 100GB con un regalo

Iliad come sempre consente di avere le migliori soluzioni sia dal punto di vista del prezzo che dal punto di vista della quantità dei contenuti. Anche se la qualità non è certamente quella di un provider di altissimo livello e soprattutto blasonato come Vodafone o magari TIM, di certo a compensare ci pensano tantissime altre caratteristiche. Tra quelle più interessanti c’è anche quella di offrire i nuovi iPhone 14 sul sito ufficiale con soluzioni molto più abbordabili. Ricordiamo infatti che bisognerà predisporre un anticipo pari al livello dello smartphone scelto oltre a 30 rate che varieranno in base al taglio di memoria e al modello. Grande attenzione si focalizza però sempre sulle offerte mobili, le quali sono disponibili proprio per offrire tanti contenuti.

Iliad continua a battere tutti con la sua offerta da 120 giga che costa solo 9,99 € al mese per sempre e per tutti

Basta un costo mensile di soli 9,99 € per portare a casa quella che forse è la promozione migliore attualmente se si tiene conto di qualità, quantità ma soprattutto prezzo mensile. Nonostante qualcuno nutrisse qualche dubbio in merito, Iliad ha riportato sul proprio sito ufficiale la vecchia Giga 120, soluzione che con pochi euro è in grado di permettere qualsiasi tipo di contenuto.

Al suo interno ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fisiche mobili in Italia e in Europa, con messaggi senza limiti verso tutti e 120 giga di traffico dati. Ricordiamo che all’interno del costo mensile di 9,99 € ci sono compresi tantissimi vantaggi tra cui anche la connessione 5G che non risulta da pagare a parte.