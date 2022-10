La prossima serie Galaxy S23 di Samsung è stata recentemente oggetto di molte perdite. È emersa un’immagine che mostra le custodie rigide dei tre modelli della serie. La gamma Galaxy S23 è composta da Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra. Segue la stessa strada della serie Galaxy S22, ma ci sono ancora più somiglianze.

Precedenti fughe di notizie e voci sulla serie Galaxy S23 indicavano una stretta somiglianza con la gamma Galaxy S22. Le custodie rigide della serie Galaxy S23 sono simili ma il modello vaniglia ha una custodia più piccola mentre l’Ultra sfoggia la custodia più grande. Ci sono due ritagli aggiuntivi per il Galaxy S23 Ultra per prendersi cura di una quarta fotocamera e un’unità di messa a fuoco automatica laser.

Samsung Galaxy S23 si prepara al debutto

La serie Galaxy S23 ha anche ottenuto la certificazione 3C in Cina, alimentando i suggerimenti che potrebbe essere rilasciata presto. Si ipotizza inoltre che la formazione S23 possa arrivare prima dell’S22. Una piattaforma coreana aveva riferito che la serie Galaxy S23 potrebbe essere rilasciata durante le festività natalizie di dicembre. A differenza dell’S22, la serie Galaxy S23 sarà alimentata dal chipset Snapdragon 8 Gen 2. Il Galaxy S23 Ultra verrà inoltre fornito con una fotocamera da 200 MP mostruosa e sarà il primo telefono Samsung con una tale fotocamera.

Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Samsung sull’uscita della serie Galaxy S23. Al momento mancano potenziali informazioni sui dettagli dei prezzi per la prossima serie Galaxy S23 e una probabile data per l’evento Unpacked atteso per la fine di quest’anno.