Discord è stato a lungo rinomato come uno strumento di chat versatile con diverse integrazioni per giocatori e amici. Guardare YouTube sembra essere ufficialmente abilitato in Discord con una nuova funzionalità chiamata ‘Attività’, nonché un nuovo piano Nitro Basic per soli 2,99 euro.

Ora puoi esplorare alcune alternative aggiuntive per unirti agli amici nel client desktop o browser di Discord in una nuova pagina delle attività. Una di queste possibilità è la possibilità di riprodurre video di YouTube durante una chat vocale o video. Gli utenti possono accedere alla nuova area Discord e selezionare YouTube Watch Together, che consente loro di mettere in coda i video e riprodurli su entrambe le estremità. Sebbene ci siano diversi siti Web che offrono feste di osservazione su YouTube per gli amici che desiderano stare insieme, la nuova funzione di Discord è un’eccellente alternativa ufficiale.

Discord sta introducendo le nuove funzionalità

Discord ha introdotto un paio di giochi aggiuntivi nella pagina delle attività, oltre a YouTube, con Putt Party e YouTube gratuiti. Ci sono molti altri titoli a cui puoi giocare con i tuoi amici, ma devi essere un membro di Discord Nitro per farlo. L’host deve essere un membro attivo per iniziare l’attività e coloro che aderiscono possono partecipare gratuitamente. In Discord, guardare YouTube è un’attività gratuita.

Oltre al livello Nitro di Discord, l’azienda sta introducendo una nuova opzione per le persone che desiderano più funzionalità ma non vogliono impegnarsi per 9,99 euro al mese. Discord offre ora un nuovo abbonamento Nitro Basic per 2,99 euro, che include alcuni bonus. La lezione più importante qui è l’aumento delle possibilità di comunicazione con una dimensione del file di 50 MB. Quando si tratta di pubblicare fotografie in chat, gli utenti gratuiti di Discord sono fortemente vincolati e un canone mensile di 2,99 euro è molto più conveniente per alcuni. Insieme alla nuova connessione YouTube di Discord, la versione più recente dell’app include diversi miglioramenti significativi.