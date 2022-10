Oggi Redmi ha confermato l’imminente lancio della serie Redmi Note 12 in Cina pubblicando sul suo account Weibo ufficiale. L’evento si svolgerà nel mese di ottobre. L’azienda ha dichiarato che il Note 12 sarebbe ricco delle prime due nuove tecnologie al mondo, ma non ha fornito altre informazioni al riguardo. Sembrerebbe che il primo smartphone al mondo ad essere alimentato dal chipset Dimensity 1080 farà parte della serie Redmi Note 12. In aggiunta a ciò, ci sono buone probabilità che includa il supporto per una ricarica fulminea fino a 210 W. È possibile che sia leggermente più veloce della tecnologia di ricarica rapida da 200 W di iQOO 10 Pro.

Entro pochi giorni, sembra che Redmi annuncerà la data di debutto della serie Redmi Note 12 nonché le importanti funzionalità che saranno incluse nel dispositivo. Ci sono diverse voci che circolano sul fatto che i prossimi Note 12, Note 12 Pro e Note 12 Pro+ consentirebbero la ricarica rispettivamente a 67 W, 120 W e 210 W quando verranno rilasciati. Potrebbe esserci anche un quarto modello aggiunto alla gamma che si chiama Redmi Note 12 Pro Ultra. Purtroppo, nessuna informazione è disponibile per questo gadget.

Redmi Note 12 si prepara al debutto

È ampiamente ipotizzato che Redmi Note 12 Pro e Pro+ sarebbero dotati del processore Qualcomm Snapdragon 1080. Si dice che la serie fornisca funzionalità come un display AMOLED, una fotocamera principale con una risoluzione di 50 megapixel e una capacità della batteria di 5.000 mAh.

Il debutto della serie Redmi Note 12 alla fine di ottobre è un solido segnale che l’azienda sta cercando di sfruttare l’imminente festival dello shopping Double 11 in Cina, che si svolgerà l’11 novembre. Nella nazione, questo giorno particolare è anche indicato come il giorno dei single. Quando si tratta del debutto mondiale della famiglia Note 12, è possibile che arrivi in ​​luoghi diversi dalla Cina nel primo trimestre del 2023.