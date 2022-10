Sembrerebbe che gli smartphone arrotolabili siano il prossimo articolo a colpire il mercato nel settore del design mobile. Questi telefoni forniscono un metodo alternativo ai telefoni pieghevoli. Ora, Motorola si è unita al divertimento mostrando al mondo intero il proprio prototipo di telefono arrotolabile. Secondo CNET, l’azienda ha presentato un telefono arrotolabile alla conferenza Lenovo Tech World 2022 e varia in modo significativo dai tentativi passati sotto diversi aspetti importanti.

Per essere più precisi, lo schermo del telefono arrotolabile prodotto da Motorola si estende dalla parte superiore del dispositivo piuttosto che lateralmente, come nel caso dei prototipi realizzati da altri produttori. Secondo i rapporti, ciò consente allo schermo del telefono di espandersi da cinque pollici a 6,5 ​​pollici, completo di interfaccia utente che si adatta per adattarsi al display più grande.

Motorola ha mostrato al mondo intero il suo prossimo device

Tuttavia, questa tecnica è diversa dai prototipi di telefoni arrotolabili sviluppati da Oppo e LG. Questi dispositivi precedenti avevano un display come un tablet quando lo schermo è esteso, ma quando lo schermo è retratto, sembra un enorme schermo di smartphone. Nel frattempo, Motorola offre un telefono tascabile che può trasformarsi in un dispositivo a grande schermo utilizzando il principio arrotolabile nel suo design. Per dirla in altro modo, questo è per quelli di voi che amano avere un telefono sempre con sé piuttosto che un tablet in tasca.

Poiché questa è ancora solo un’idea, non vi è alcuna garanzia che questo articolo sarà mai prodotto o venduto al pubblico. Tuttavia, teniamo le dita incrociate affinché i produttori risolvano le nostre preoccupazioni sulla durata dello schermo prima di immettere questi prodotti sul mercato.