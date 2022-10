Illusioni ottiche: le migliori immagini per analizzare la tua psiche

Ognuno di noi è munito per fortuna di un cervello diverso in base alla persona. Se mettessimo di fronte a delle immagini un centinaio di persone, ciascuna di queste saprebbe dare un’interpretazione diversa. L’unica cosa che ci accomuna è il modo di analizzare il mondo circostante attraverso scorciatoie e ipotesi. Tutto questo per dire che la nostra mente è facilmente analizzabile anche solo tramite delle semplici illusioni ottiche.

Illusioni ottiche: cosa vedi prima?

Guardando un’immagine percepiamo innanzitutto l’oggetto in primo piano come figura principale e ciò che si trova dietro come sfondo. Proprio qui ha inizio la “psicanalisi”. Facciamo alcuni esempi.

Cosa vedi prima? Una coppia o un neonato? Ebbene, se hai scelto la prima ipotesi significa che tieni molto ai tuoi amici e alla tua famiglia, ciononostante non ami uscire in grandi gruppi e preferisci il silenzio alle feste chiassose. Se invece hai optato per la seconda scelta, sei introverso e ami la solitudine.

Altro giro altra corsa. Vi sfidiamo ancora.

In questa immagine vedi un orso, una montagna o degli alberi?