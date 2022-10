Unieuro si prende gioco di Amazon e di tutti gli altri rivenditori di elettronica con il lancio di una campagna promozionale decisamente alla moda e ricca di occasioni che possono invogliare i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, anche di fascia alta.

Per spendere poco con Unieuro è possibile affidarsi prima di tutto al sito ufficiale, il quale comunque promette la possibilità di accedere ai medesimi sconti, riuscendo nel contempo a godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine, inteso come valore complessivo, dovesse superare i 49 euro di spesa.

Unieuro: quali sono i nuovi prezzi da cogliere al volo

Nuove offerte dal retrogusto assolutamente interessante hanno fatto la propria comparsa da Unieuro, i prezzi sono in fortissimo ribasso anche nel momento in cui si dovessero acquistare smartphone di fascia alta.

L’idea dell’azienda è di fornire al cliente finale la più ampia possibilità di scelta, ecco quindi che è stata lanciata la campagna che prevede il 50% di sconto sul secondo articolo. In altre parole è necessario aggiungere al carrello due modelli tra quelli selezionati e, una volta giunti in cassa, è prevista una riduzione del 50% sul dispositivo meno caro della coppia effettivamente selezionata.

E’ importante sapere che è possibile acquistare praticamente ciò che si vuole, ma che lo sconto viene applicato direttamente in automatico, ciò sta a significare che la riduzione avverrà in cassa per tutti.