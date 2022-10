MD Discount ricorda a tutti di essere uno dei migliori supermercati sulla piazza, all’interno del nuovissimo volantino, troviamo infatti un numero impressionante di offerte decisamente speciali che racchiudono i prezzi più bassi che si siano mai visti prima d’ora.

La campagna promozionale è indubbiamente una delle più allettanti dell’ultimo periodo, in questo modo gli utenti hanno la possibilità di recarsi personalmente in negozio, ed accedere allo stesso tempo ad un risparmio che va ben oltre quanto effettivamente si siano mai aspettati nel corso delle ultime settimane.

Scoprite i codici sconto Amazon, avrete offerte e prezzi gratis solo sul nostro canale Telegram ufficiale.

MD Discount: quali sono i prodotti dai prezzi più interessanti

La tecnologia è in fortissima promozione da MD Discount, in questi giorni è stata attivata una campagna promozionale di tutto rispetto, arricchita di sconti mai visti prima d’ora. Il focus è mirato verso il mondo degli elettrodomestici in generale, e comprende soluzioni che vanno da un minimo di 39 euro, fino ad un massimo di 269 euro.

Il prodotto più economico dell’intera selezione è sicuramente la friggitrice ad aria Master, disponibile all’acquisto a 39 euro, un prezzo di tutto rispetto per uno dei dispositivi più richiesti del periodo corrente. Volendo invece acquistare una scopa eletrica 2in1, senza filo, ecco arrivare il modello Necchi da 99 euro. Salendo con il prezzo incrociamo un forno elettrico da 65 litri di Candy a 169 euro, una cantinetta per vino della medesima azienda a 199 euro, per finire con una lavastoviglie slim a 269 euro, ed anche una lavatrice 8kg a 269 euro.