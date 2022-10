L’indecisione regna sovrana ogni volta che si apre una piattaforma dedicata allo streaming. Se dovete iniziare un nuovo film o una nuova serie TV è sempre difficile scegliere cosa iniziare semplicemente leggendo le trame.

Di solito ci si affida al consiglio di un amico, oppure è possibile scoprire quali sono i contenuti più apprezzati da tutti gli utenti Italiani. Grazie al team di JustWatch è possibile scoprire i migliori 10 film e le migliori 10 serie TV della settimana.

Le due classifiche tengono conto dei contenuti più apprezzati dagli utenti e quindi i più visti e piaciuti. Il periodo preso in considerazione è da 10 al 16 ottobre 2022. Tutte le produzioni tengono conto dell’intero panorama dello streaming e quindi fanno riferimento a contenuti presenti su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, SKY, Paramount+ ecc.

Grazie alle TOP 10 di JustWatch è possibile scoprire i film e delle serie TV da non perdersi assolutamente in streaming

TOP 10 – Film in streaming

Top Gun: Maverick Chase – Scomparsa The Batman Licantropus Elvis La ragazza più fortunata del mondo Halloween Grimcutty – Nutri la tua follia Ad Astra Sonic 2 – Il film

TOP 10 – Serie TV in streaming

La signora in giallo House of the Dragon Bleach The Watcher The Bear Game of Thrones – Il Trono di Spade Twin Peaks DAHMER Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere The Handmaid’s Tale

In cima alla TOP 10 dei film possiamo trovare, ancora una volta, Top Gun: Maverick. Il successo della pellicola con Tom Cruise non accenna ad esaurirsi. Dopo aver riportato milioni di spettatori nelle sale cinematografiche, il film continua a macinare incassi anche in streaming.

Andando a guardare la TOP 10 delle serie TV, questa classifica è dominata da La signora in giallo. La serie segue le vicende della detective dilettante Jessica B. Fletcher, interpretata per oltre 12 anni da Angela Lansbury, recentemente scomparsa.