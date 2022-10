Le piattaforme di streaming sono in continua evoluzione e cambiamento. I contenuti vengono aggiunti e rimossi velocemente e scegliere cosa vedere è sempre molto difficile. Per trovare qualcosa a cui appassionarsi è possibile puntare su qualcosa di totalmente inedito o andare sul sicuro vedendo quello che milioni di utenti hanno giù scelto.

Il team di JustWatch ha raccolto tutti i dati di visione relativi alle piattaforme attualmente disponibili in Italia (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, SKY, Paramount+ ecc). Tenendo conto del gradimento e del numero di visualizzazione è possibile realizzare le classifiche TOP 10 dei film e delle serie TV più apprezzate.

Entrambe le TOP 10 dei titoli disponibili in streaming tengono conto di tutto il mese di settembre. In questo modo è possibile avere sempre sotto controllo i titoli più interessanti ed avvincenti che vale la pena guardare da soli o in compagnia.

Se volete scoprire quali sono i film e le serie TV disponibili in streaming che non potete assolutamente perdere, affidatevi ai dati di JustWatch

TOP 10 – Film in streaming

Top Gun: Maverick Elvis Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello Thor: Love and Thunder Avatar The Batman Ve ne dovevate andare Morbius Una famiglia vincente – King Richard Blond

TOP 10 – Serie TV in streaming

Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere House of the Dragon The Handmaid’s Tale Succession DAHAMER The White Lotus Game of Thrones – Il Trono di Spade Star Wars: Andor This is Us Ted Lasso

La prima posizione della TOP 10 dei film è occupata da Top Gun: Maverick. La pellicola diretta da Joseph Kosinski, ormai, è già un cult e vede Tom Cruise riprende il ruolo che ha interpretato quasi 40 anni fa.

Andando ad osservare la classifica TOP 10 delle serie TV, in cima troviamo Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere. La serie è un prequel delle trilogie cinematografiche di Peter Jackson e narra le vicende della Terra di Mezzo durante la Seconda Era.