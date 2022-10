Trovare qualcosa di nuova ed interessante da vedere in streaming non è mai facile. Per rendere più semplice la scelta, JustWatch ha realizzato due classifiche TOP 10 che mostrano i titoli più apprezzati e che meritano di essere visti.

Grazie ai dati raccolti dal team di JustWatch, è possibile analizzare il catalogo di tutte le piattaforme di streaming attive in Italia. Le due TOP 10, infatti, fanno riferimento a contenuti presi da Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, SKY, Paramount+ e tutti gli altri servizi disponibili nel nostro Paese.

Entrambe le classifiche fanno riferimento ai titoli disponibili in streaming più apprezzati nella scorsa settimana. Il periodo di tempo va dal 26 settembre al 2 ottobre 2022. In questo modo, sarà possibile conoscere quali sono i titoli su cui il pubblico italiano si sta maggiormente concentrando.

Le due nuove TOP 10 dei film e delle serie TV assolutamente da guardare in streaming vi sorprenderanno

TOP 10 – Film in streaming

Blonde Morbius Top Gun: Maverick Nostalgia Avatar The Batman Elvis Una famiglia vincente – King Richard Athena Hocus Pocus 2

TOP 10 – Serie TV in streaming

DAHMER The Old Man House of the Dragon Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere Star Wars: Andor The Handmaid’s Tale Ted Lasso Wanna Prisma Game of Thrones – Il Trono di Spade

La vetta della TOP 10 relativa ai film vede come protagonista Blonde. La pellicola è scritta e diretta da Andrew Dominik ed è basata sull’omonimo romando del 1999 di Joyce Carol Oates. La storia biografica è incentrata sulla vita dell’attrice Marilyn Monroe, interpretata nel filme da Ana de Armas.

Spostandoci sulla TOP 10 delle serie TV, al primo posto troviamo DAHMER. La serie è creata da Ryan Murphy e Ian Brennan ed è incentrata sul serial killer Jeffrey Dahmer. Nelle varie puntate è possibile capire i motivi e le metodologie utilizzare dal seria killer interpretato da Evan Peters.