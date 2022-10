Un nuovo volantino ha fatto la propria comparsa nei punti vendita Panorama, portando gli utenti a raggiungere un eccellente livello di risparmio. I prezzi sono fortemente più bassi del normale su tanti prodotti, con la possibilità comunque di spendere pochissimo su tutto.

Il volantino, che troverete discusso nel nostro articolo, ricordiamo essere attivo solamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale, o da coloro che sceglieranno di recarsi presso location diametralmente opposte o differenti.

Non dimenticatevi dei codici sconto Amazon gratis e di tutte le offerte speciali, disponibili solo ed esclusivamente sul nostro canale Telegram.

Panorama: grandiose offerte e prezzi ai minimi storici

Da Panorama è possibile acquistare non solo gli alimentari, ma anche elettronica a prezzi decisamente convenienti, e dal risparmio assicurato. Tra i prodotti che potrete trovare in negozio anche per più di una settimana, ecco arrivare la lavatrice Indesit in vendita a soli 229 euro, oppure una bellissima smart TV, con sistema operativo Android TV (quindi applicazioni e Chromecast integrato), di marca United da 32 pollici, al prezzo finale di 149 euro.

Per ultimo segnaliamo un accessorio fondamentale per il nostro bagno, un termoventilatore verticale di piccole dimensioni, il cui prezzo attuale si aggira attorno ai 10,99 euro, una cifra di tutto rispetto se confrontata con altri modelli che ad esempio troviamo su Amazon, che in genere hanno un costo anche 3 volte superiore.

Tutti gli acquisti li potete effettuare nei negozi fisici in Italia, ma non sul sito ufficiale, in modo da scoprire tuti i prezzi più bassi.