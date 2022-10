È possibile ottenere energia illimitata? Non è per niente semplice, ma l’ESA pare che abbia trovato un metodo praticamente infallibile. A quanto pare, l’Agenzia Spaziale Internazionale ha l’idea di semplificare dei processo che si stanno rivelando molto lunghi in altri progetti.

Di fatto, vorrebbe riuscire ad estrapolare energia illimitata direttamente dal Sole. E voi direte: “ma non esistono già i pannelli fotovoltaici?”, e l’ESA proprio qui ha intenzione di stupirci. Infatti, l’Agenzia ha intenzione di fare tutto ciò direttamente dallo Spazio. Ma come ha intenzione di mettere in pratica tutto ciò? Scopriamolo di seguito.

Energia illimitata: ecco l’ultima grande idea dell’ESA

È facile pensare che questa si tratta di un’idea davvero grandiosa con cui potremmo salutare definitivamente i combustibili fossili e non sforzare tecnologie come per l’appunto il fotovoltaico, l’eolico o altre che stanno nascendo.

Tutti lo sanno che il sole non tramonta mai, vero? È una fonte energetica inesauribile e costantemente attiva e può fornire energia praticamente per sempre.

Questo progetto verrebbe messo in essere tramite tre strutture portanti: la prima è una stazione gigantesca costruita su dei pannelli solari di qualità elevata; la seconda un’antenna che riesce a convertire l’energia accumulata delle celle in microonde, che verranno a loro volta inviate sulla Terra; la terza è una centrale terrestre basata su una “rectenna” che riceve le microonde e le converte in energia elettrica di altissima qualità.

Cosa sta frenando questo incredibile progetto? Sembra banale, ma è l’aspetto economico. Purtroppo (e per fortuna) per realizzare un impianto di questo tipo è comunque necessario fare affidamento a delle tecnologie molto avanzate. Di conseguenza anche per l’ESA è un compito arduo assemblare tutte queste strutture nello Spazio che, come potete ben capire, non è di certo semplice.