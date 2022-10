I rincari di luce e gas hanno portato gli italiani a correre i ripari per quanto riguarda il riscaldamento domestico in vista della stagione invernale alle porte. A quanto pare, molti di loro stanno acquistando delle stufe a pellet.

Il prezzo del pellet è salito rispetto allo scorso anno: un singolo sacco può arrivare a costare anche 12 euro. Ma nonostante rincaro, le persone stanno comunque optando per le stufe a pellet per riscaldare la loro abitazione e risparmiare sul gas.

Inoltre, questi strumenti sono molto convenienti per l’ambiente, essendo che il pellet è un combustibile fossile. La loro installazione non è molto complicata, con poche ore di lavoro di un esperto del settore si possono incominciare ad utilizzare.

Stufe a pellet: quale scegliere? Ecco i consigli di Altroconsumo

Non tutti però sanno cosa è meglio scegliere quando si tratta di stufe a pellet, che sia per inesperienza o per altro. Proprio per questo motivo, ci è venuta incontro Altroconsumo che tramite i suoi consigli cerca di rendere l’acquisto più semplice.

La prima in classifica tra le stufe a pellet è senza ombra di dubbio la Freepoint Verve Airtight. A quanto pare questo prodotto ha ottenuto dei punteggi eccezionali in seguito a molti test. Questi ultimi sono stati fatti guardando le prestazioni, i livelli di emissioni, sicurezza e facilità d’uso. Il costo è sui 1.000 euro.

Al secondo posto troviamo la stufa Ravelli Dual 9. È costruita in ghisa con diverse parti in acciaio; ha dei sensori di sicurezza e una visione della fiamma molto ampia. Il suo costo si aggira sui 2.000 euro.

Successivamente al terzo posto troviamo la Nordica Extraflame Viviana Evo. Anche qui il prezzo si alza, siamo sui 1.600 euro. Il suo colore bordeaux le conferisce un’estetica capace di mimetizzarsi tra i componenti d’arredo. Il suo rivestimento è completamente in acciaio.