Telegram batte WhatsApp: i motivi sono tanti, ecco quello più importante

Ovviamente tutte le persone che hanno uno smartphone in tasca utilizzare un’applicazione di messaggistica istantanea. I vecchi SMS infatti non sono più necessari, tranne che per le autenticazione a due fattori utili per evitare la miriade di truffe da cui purtroppo tutti sono assaliti soprattutto nell’ultimo periodo.

Bisogna ora capire da che parte si ritrovino le persone, se dalla parte di WhatsApp o dalla parte di Telegram. Stiamo parlando infatti due colossi assoluti che si fanno la guerra ormai da anni soprattutto da quando l’ultimo dei due è stato in grado di aumentare il suo pubblico a dismisura. Telegram infatti, applicazione con base a Dubai, avrebbe incrementato nettamente i suoi utenti soprattutto nell’ultimo anno e mezzo, tallonando WhatsApp. La maggior parte delle persone utilizza però l’applicazione colorata di verde, la quale conta infatti oltre 2 miliardi di user in giro per il mondo. Ma quali sono le caratteristiche che, a detta di tantissimi utenti, rendono Telegram migliore di WhatsApp?

Telegram batte WhatsApp per più aspetti, ecco alcuni di quelli più lampanti

Secondo diverse testimonianze dirette, Telegram sarebbe l’applicazioni più affidabile dal punto di vista della sicurezza e della privacy. Sarebbe infatti difficilissimo scalfire lo scudo costruito negli anni dalla celebre applicazione.

Un altro aspetto fondamentale è quello che consente di inviare file multimediali allo stato originale, senza perdere neanche un po’ di qualità. Questa cosa WhatsApp non la permette ancora.

Su Telegram inoltre sono presenti i canali, i quali forniscono numerose opportunità. Ecco ad esempio il nostro canale Telegram ufficiale all’interno del quale troverete 58.000 utenti tutti presenti per assistere ogni giorno alle migliori offerte Amazon in circolazione. Per entrare basta cliccare qui.