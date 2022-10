Telegram distrugge WhatsApp con un segreto: è gratis e potrete avere le migliori offerte

Usare un’applicazione di messaggistica istantanea è ormai un’abitudine per tutti coloro che hanno tra le mani uno smartphone. Tutto ciò ovviamente predispone una certa abilità da parte degli utenti a cogliere l’utilità di queste particolari piattaforme, le quali sono diventate la vera novità nel mondo delle comunicazioni.

WhatsApp racchiude al suo interno un numero di utenti smisurato: si parla di oltre 2 miliardi in giro per il mondo con le cifre che sono destinate a crescere. Allo stesso tempo sono destinate a crescere anche le funzionalità inclusi al suo interno, visto che come in molti sapranno durante i primi tempi c’era solo l’opportunità di inviare semplici messaggi. Sono poi subentrate le note audio, le chiamate, le videochiamate e molto altro ancora. Ad oggi per WhatsApp non è di certo l’unica applicazione di messaggistica disponibile, visto che Telegram starebbe pian piano riuscendo ad avvicinarsi.

Telegram: ormai WhatsApp non è più così lontana, ecco perché potreste preferire l’applicazione colorato di azzurro a quella verde

Durante l’ultimo periodo si sarebbe manifestata un’inflessione particolare da parte del pubblico nel preferire Telegram a WhatsApp. Le motivazioni sarebbero tante e la prima sarebbe l’altissimo grado di privacy di cui gode l’applicazione colorato di azzurro.

Oltre a questo però c’è anche una variante importante: in Telegram ci sono i canali, gruppi nei quali non è possibile parlare ma solo ascoltare ciò che comunicano gli amministratori in base allo scopo di quel canale. Ad esempio un canale Amazon offrirà ogni giorno il supporto per scoprire le migliori offerte ai migliori prezzi, con gli utenti che potranno prenderle al volo direttamente dai link inclusi.