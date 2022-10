Telefoni e smartphone vecchi ma rarissimi che valgono più di 1000€

Un particolare esborso economico ormai riguarda l’acquisto dello smartphone che accompagnerà l’utente medio per 1,2 o magari più anni. Chiaramente è diventato davvero difficile tenersi bassi con le cifre, ma questo porta a tutt’altro tipo di discorso. Ricordate infatti i dispositivi che avete magari acquistato anni addietro? Potrebbero tornare utili perché direttamente dal vostro cassetto, dimenticati e impolverati, potrebbero farvi guadagnare una piccola fortuna.

Un vecchio telefono, uno smartphone che magari aveva un valore, oggi potrebbe averne un altro ancora più alto per via della sua rarità e importanza del marchio. Per tale motivazione i vecchi telefoni cellulari potrebbero diventare per voi motivo di guadagno.

Smartphone e telefoni di vecchia data che possono diventare una fonte di gran guadagno: ecco quali sono

Il primo telefono cellulare che dovreste tenere d’occhio se lo avete nel cassetto, è il classico e indistruttibile Nokia 3310. Quel design che diversi anni fa fece innamorare una generazione intera, potrebbe oggi valere 150 €. Se avete dunque voglia di farlo vivere ancora tra le mani di qualcun altro, potete pensarci.

Ricordati e poi quel dispositivo dalla forma totalmente incomprensibile al giorno d’oggi che però nel 1981 riuscì a fare strage di acquisti? Si tratta sempre di un Nokia, in questo caso il Mobira Senator. Il valore si aggira attualmente intorno ai 1000 €.

A chiudere il cerchio ci pensa anche un dispositivo magari più attuale, ovvero il primo iPhone di Apple, il 2G. Tale dispositivo ad oggi mostra ancora tutto il suo fascino e soprattutto la storia di un’azienda che oggi è leader mondiale. Con 300 € è possibile infatti acquistarlo per metterlo nella propria collezione, ma attenzione: i prezzi, se tenuto in buono stato, possono arrivare anche a 1000 €.