Samsung ha annunciato le nuove funzionalità di Good Lock nell’area community del suo sito Web coreano. Il programma di personalizzazione con funzionalità specifiche di One UI 5 dovrebbe essere rilasciato il 24 o 25 ottobre. Le previste funzionalità Good Lock dell’OEM coreano includono una nuova funzionalità per gli utenti e le loro fotocamere. L’app consentirà agli utenti di personalizzare alcune impostazioni della fotocamera. Dovremo aspettare e vedere cosa questo implica poiché Samsung non ha espressamente dichiarato nulla e tutto ciò che abbiamo sono speculazioni.

Good Lock sta anche ottenendo una funzione che consente agli utenti di condividere le proprie impostazioni dell’app con gli amici, il che è ottimo per gli utenti che vogliono imitare una bella disposizione sul dispositivo di qualcun altro. Attraverso Good Lock, Samsung spera di incorporare un mezzo più semplice e divertente per lo scambio di collegamenti.

Samsung introdurrà nuove funzionalità per i suoi utenti

L’aggiornamento di Good Lock porterà anche alcune funzionalità precedenti al codice. Samsung sta lavorando per migliorare la funzione del cronometro della barra superiore e la funzione della data della barra di stato in Quick Star. Migliorerà anche la modifica dell’icona del pulsante della barra delle applicazioni di Nav Star, nonché le modifiche al colore/lunghezza dei suggerimenti sui gesti. L’aggiornamento a Good Lock amplierà anche ClockFace per tablet.

Samsung ha recentemente dettagliato One UI 5, che si basa su Android 13, e ha dichiarato che sarà disponibile nelle ‘prossime settimane’. Con l’aspetto dettagliato dell’azienda, siamo stati in grado di esaminare alcuni miglioramenti della sicurezza e come One UI 5 fornirà agli utenti un’esperienza completamente personalizzata per loro. Dato che ora abbiamo uno sguardo migliore a diverse funzionalità di Good Lock in arrivo, una versione stabile e completa di One UI 5 potrebbe essere imminente.