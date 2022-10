Mercedes-Benz ha dichiarato oggi che alcune automobili ora supporteranno l’audio spaziale di Apple Music. L’anno scorso, Apple Music ha introdotto l’audio spaziale Dolby Atmos su una varietà di dispositivi, inclusi iPhone, Mac, HomePod e Apple TV, ma questa è la prima volta che verrà offerto in modo nativo in un veicolo.

Come ci si può aspettare, l’integrazione non è economica. Mercedes-Benz ha iniziato a includere Dolby Atmos nei suoi veicoli di fascia alta Maybach e Classe S, nonché auto elettriche EQS ed EQE dotate della nuovissima interfaccia MBUX della casa automobilistica e del sistema audio Burmester 3D o 4D a 31 altoparlanti. Mentre le automobili stesse possono costare fino a 100.000 euro, questo non include il sistema audio Burmester da 4.550 euro (3D) o 6.730 euro(4D) che alcuni veicoli offrono come opzione.

Mercedes-Benz, alcune auto offriranno la novità

L’audio spaziale basato su Dolby Atmos di Apple Music ha lo scopo di migliorare e arricchire la musica disperdendo suoni distinti attraverso i canali audio, generando fondamentalmente un ambiente audio 3D virtuale da altoparlanti, auricolari o cuffie. Apple Music etichetta le tracce che supportano il formato sul sito.

L’aggiunta dell’audio spaziale da Apple Music dovrebbe rendere più semplice per i driver Benz identificare la musica che supporta il formato Dolby Atmos. Se non hai Apple Music, Mercedes-Benz sta collaborando con Universal Music Group (UMG) per identificare alcune canzoni come ‘Approvate in una Mercedes-Benz’, ma non è chiaro dove verranno mostrate queste etichette. Secondo la casa automobilistica, i musicisti riceveranno il ‘timbro di qualità più alta’ solo se ‘il mix finale suona in una Mercedes-Benz’.

‘La qualità del suono è estremamente essenziale per Apple Music, motivo per cui siamo così felici di collaborare con Mercedes per rendere l’audio spaziale su Apple Music accessibile in modo nativo nell’automobile per la prima volta’, ha affermato Oliver Schusser, vicepresidente di Apple Music e Beats . ‘Ora abbiamo ancora più opzioni per fornire musica completamente immersiva ai nostri membri in tutto il mondo grazie alla nostra partnership con Mercedes’.