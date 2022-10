Google sembra avvicinare i dispositivi Chromecast allo stesso Android. Gli utenti Android sono stati in grado di trasmettere l’audio dalle applicazioni e dal sistema stesso ai dispositivi Chromecast per oltre un decennio. Ciò include streamer Google Chromecast, altoparlanti compatibili con Cast come Nest Mini, dispositivi Android TV e altro, tuttavia la connessione a tali dispositivi veniva spesso eseguita tramite singole applicazioni anziché tramite Android stesso. Questa è un’esperienza utente spiacevole, in particolare considerando che Android ha abilitato un ‘commutatore audio’ dalla versione 10.

Lo switcher audio avrebbe dovuto supportare i dispositivi Chromecast in Android 11, ma non si è mai materializzato. Questa opzione è ora disponibile grazie a una nuova versione di Google Cast SDK, ma le applicazioni devono supportarla. Se abilitati, i target Chromecast sulla tua rete vengono visualizzati nello switcher audio, consentendoti di scegliere tra l’altoparlante del telefono, i dispositivi Bluetooth e i target Chromecast da un’unica interfaccia.

Android 13, il nuovo aggiornamento è arrivato

A partire da Android 13, la funzionalità Output Switcher di Cast SDK consente un passaggio fluido tra la riproduzione locale e remota del materiale. L’idea è di rendere più facile per le applicazioni mittente gestire dove vengono riprodotte le informazioni. Questo è stato testato modificando il programma open source Universal Android Music Player, come mostrato di seguito.

Non è ancora chiaro il motivo per cui Android 13 sia necessario per questa funzionalità, dato che Google ovviamente intendeva che fosse incluso in Android 11. A parte questo, si parla di ‘Stream Expansion’ in arrivo sullo switcher audio di Android 13. Gli utenti potranno collegare il proprio stream a diversi target audio ‘remoti’, ad esempio dispositivi compatibili con Chromecast.

Sfortunatamente, entrambe queste caratteristiche sembrano essere incomplete. L’espansione del flusso sembra aver bisogno di più aggiornamenti di Google Play Services, mentre lo switcher di output richiederà aggiornamenti delle app in futuro.