Mentre la serie Pixel 7 mantiene il sensore di impronte digitali sotto il display, il Pixel Tablet e il futuro pieghevole Pixel utilizzeranno sensori standard montati lateralmente. Le risoluzioni del display per entrambi i dispositivi vengono rivelate tramite una nuova codifica. Molti fan di Pixel di lunga data erano insoddisfatti di Pixel 6 e Pixel 6 Pro perché Google ha spostato il sensore di impronte digitali dal retro del telefono alla parte anteriore, sotto il display. Mentre altre aziende, come Samsung, hanno avuto successo con gli scanner di impronte digitali sotto il display, il Pixel 6 era notevolmente più lento del Pixel 5.

Google ha ora migliorato l’esperienza con Pixel 7 e Pixel 7 Pro, accelerando notevolmente il processo di lettura e aggiungendo persino la funzionalità di sblocco facciale completo. Nonostante questi progressi, sembra che i futuri prodotti Pixel di Google – il Pixel Tablet 2023 e il tanto atteso Pixel pieghevole ‘Notepad’ – utilizzeranno normali scanner di impronte digitali.

Google sta lavorando a nuovi device

Un team di sviluppatori ha scoperto il codice Android creato appositamente per testare l’interfaccia utente dei lettori di impronte digitali montati lateralmente, indicando che Google sta testando due particolari smartphone con questo tipo di sensore. Il primo è ‘Allineato a Y’, il che significa che il sensore di impronte digitali si trova sul lato sinistro o destro ed è disponibile in due diverse configurazioni: ‘piegato’ e ‘aperto’. Ciò implica che il sensore di impronte digitali del Pixel Notepad pieghevole sarà posizionato in modo simile alla serie Galaxy Z Fold.

In particolare, le specifiche ‘spiegate’ (schermo interno più grande) indicano una risoluzione del display di 1840 x 2208, esattamente corrispondente alle statistiche pieghevoli Pixel Notepad fornite a 91Mobiles. Nel frattempo, la risoluzione della versione ‘piegata’ (probabilmente lo schermo esterno più piccolo) è 1080 x 2100.

Il motivo principale per cui Google si converte da un sensore sotto il display a uno normale sul Pixel pieghevole è garantire che lo sblocco del telefono sia coerente indipendentemente dal fatto che sia piegato o aperto, utilizzando lo stesso sensore per entrambi.

Poi c’è un test per un dispositivo ‘allineato all’X’, il che significa che il sensore di impronte digitali si trova sul bordo superiore o inferiore. Pensiamo che questo codice sia per il futuro Pixel Tablet, che probabilmente avrà il suo sensore sul pulsante di accensione/blocco superiore, simile al Pixel Slate. Il Pixel Tablet, o almeno una sua variante, sarà caratterizzato da un display con risoluzione 2560 x 1600, secondo il codice.