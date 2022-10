L’assenza del Samsung Galaxy S22 Fan Edition non passa inosservata. La scelta del colosso di non rilasciare una versione “economica” del suo ultimo top di gamma crea un malcontento tra gli utenti e lascia un segno non indifferente anche all’interno dell’azienda che, grazie ai suoi dispositivi Fan Edition colma i problemi causati dalla situazione economica globale degli ultimi anni e alimenta la voglia di effettuare acquisti senza andare incontro alle spese elevate previste per i modelli di punta.

Samsung: gli effetti dell’interruzione della serie Galaxy S Fan Edition non saranno lievi!

L’idea di produrre una serie di dispositivi di fascia media da accostare ai top di gamma in uscita emerge nel 2020 diventando concreta con l’arrivo del Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Lo scopo del colosso è stato chiaro sin dal primo momento: considerata la situazione causata dalla pandemia di COVID-19, l’azienda ha voluto proporre uno smartphone meno costoso ma in grado di offrire prestazioni quasi identiche a quelle garantite dai top di gamma.

La strategia ha avuto seguito con l’arrivo di Samsung Galaxy S21 Fan Edition ma adesso è stata interrotta. Tra le motivazioni per le quali il colosso non lancerà un modello Fan Edition fa discutere la probabile volontà dell’azienda di puntare esclusivamente sui dispositivi pieghevoli e sulla serie Galaxy S senza offrire un gran numero di opzioni agli utenti. Agire tenendo conto della strategia sfruttata da Apple, che pur offrendo ogni anno soltanto quattro dispositivi a prezzi elevati, continua ad avere un pubblico ampio e fedele, potrebbe essere ciò a cui punta il colosso sudcoreano.

Seguendo l’ipotesi avanzata dal portale sammobile appare impossibile non tenere in considerazione un dato importante. Apple vanta un rapporto differente con i suoi utenti e sono pochissimi quelli disposti a rinunciare a un melafonino per effettuare il passaggio ad Android.