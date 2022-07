Samsung sta per lanciare una nuova variante del suo Galaxy S22 Ultra. Il dispositivo rappresenta il modello di punta dell’ultima generazione di Galaxy S presentata all’inizio di quest’anno e presto sostituita dall’arrivo dei nuovi Galaxy S23.

Il top di gamma sarà disponibile in una nuova colorazione: Bora Purple. Samsung accosterà al nuovo dispositivo anche gli auricolari ormai prossimi al lancio, i Galaxy Buds 2 Pro.

Samsung: il Galaxy S22 Ultra sarà disponibile anche in viola!

Negli ultimi giorni sono apparse in rete le prime immagini dei prossimi Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Gli auricolari wireless del colosso non accoglieranno particolari innovazioni nel design rispetto al modello precedente ma saranno disponibili in svariate colorazioni, tra le quali il viola. La stessa colorazione sarà sfruttata su una nuova variante di Galaxy S22 Ultra.

Lo smartphone sarà a breve disponibile in Bora Purple ma non è chiaro se tra le intenzioni del colosso vi sia quella di rilasciare il dispositivo su tutti i mercati. È certo che sarà possibile procedere con l’acquisto esclusivamente online. Samsung adotterà la medesima strategia con il suo Galaxy Z Fold 4. Secondo alcune voci apparse di recente in rete, il pieghevole, che sarà rilasciato il 10 agosto, arriverà anche in una colorazione inedita, il rosso scuro, ma sarà possibile procedere con l’acquisto soltanto online e saranno disponibili pochissime unità.

Il lancio del Galaxy S22 Ultra viola mira ad ampliare la scelta proponendo anche il top di gamma nella colorazione già adottata per i due ulteriori modelli della serie S22. La data di arrivo del dispositivo non è ancora stata annunciata ma l’attesa sarà veramente breve.