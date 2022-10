È ora in fase di test una versione beta di WhatsApp che consente la creazione di gruppi con un massimo di 1024 membri. La piattaforma di social media ha già iniziato a testare la funzionalità della funzione in una versione beta dell’app accessibile agli utenti sia di Android che di iOS. Ciò avviene dopo che è stato rivelato che i consumatori selezionati avranno accesso a un piano di abbonamento opzionale per WhatsApp Premium.

L’attuale dimensione massima del gruppo di 512 individui verrà aumentata a 1024 una volta implementata la funzionalità della dimensione del gruppo e resa accessibile a un gruppo selezionato di beta tester. A giugno WhatsApp ha aumentato il numero massimo di membri che possono essere inclusi in un gruppo da 256 a 512, cosa che è stata accolta con ampio plauso. La versione beta può essere utilizzata solo da un numero limitato di persone che stanno testando la versione beta di WhatsApp.

WhatsApp si prepara all’aggiornamento

Tuttavia, qualsiasi utente di WhatsApp può verificare se la funzione è presente nel proprio software corrente tentando di aggiungere nuovi membri a un gruppo esistente o creando un nuovo gruppo. Questo rivelerà se la funzione è già installata o meno. Al momento non è possibile determinare né il numero totale di beta tester né la distribuzione geografica dei beta tester.

Una delle conseguenze dell’avere un gruppo WhatsApp più grande è che attirerà nuovi utenti sulla rete, oltre a dare loro maggiore flessibilità. WhatsApp continua a fornire nuove funzionalità e capacità che offrono agli amministratori di gruppo un maggiore controllo sulle loro comunità. Avere un elenco dei membri la cui partecipazione è in attesa e integrare una procedura di approvazione nei lavori del gruppo sono due dei controlli. Inoltre, WhatsApp ha aumentato la dimensione massima dei file multimediali che possono essere trasferiti a 2 gigabyte.

Dopo la conclusione della fase di beta test, WhatsApp dovrebbe iniziare la distribuzione completa della funzionalità della dimensione massima del gruppo di 1024 persone. Le informazioni sulla timeline sono scarse, tuttavia prevediamo che la funzione verrà inclusa rapidamente.