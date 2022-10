I giocatori che desiderano partecipare al lancio di Callof Duty: Modern Warfare II entro la fine del mese dovranno allegare un numero di telefono univoco in grado di ricevere messaggi di testo sul proprio account Battle.net. Questo secondo una pagina del sito Web dell’assistenza Blizzard che è stata recentemente modificata, che inserisce il gioco in un elenco di giochi che richiedono un numero di telefono collegato.

Per giocare a Modern Warfare II, è necessario che ‘un numero di cellulare sia collegato al tuo account’, un requisito indicato sia sui siti di prevendita Steam che Battle.net per il gioco. Le versioni archiviate del sito Battle.net danno l’impressione che la necessità sia stata menzionata almeno dalla fine di settembre, sebbene PC Gamer sia stata una delle prime pubblicazioni a portarla all’attenzione di un vasto pubblico in tempi più recenti.

Modern Warfare II si prepara al debutto

Secondo la pagina di supporto per il gioco di Blizzard, ‘limitare il numero di account gratuiti che una singola persona può creare aiuta a mantenere i giocatori responsabili delle loro azioni, il che a sua volta riduce la tossicità e gli imbrogli e garantisce un’esperienza comunitaria positiva per tutti i giocatori’. Questa è la giustificazione data per il requisito che i giocatori forniscano un numero di telefono.

Tuttavia, questa spiegazione non sembra essere immediatamente applicabile a Modern Warfare II, che è un gioco che necessita di un acquisto di 80 euro per poter giocare. Pertanto, per continuare a giocare con un nuovo account, i giocatori online banditi dovranno acquistare una copia completamente nuova del gioco. Anche se non esisteva già un meccanismo per collegare i numeri di telefono, questo potrebbe comunque, in teoria, fungere da deterrente efficace a comportamenti dannosi online.

Stranamente, la prossima versione gratuita di Warzone 2.0 che sarà rilasciata da Activision non è nell’elenco dei titoli che l’editore ha indicato con necessità di un numero di telefono collegato agli account dei giocatori. Come ‘un altro sforzo per offrire un ulteriore grado di protezione ai giocatori’, la verifica tramite SMS è stata implementata da Activision nel maggio del 2020 per i giocatori free-to-play del Warzone originale.