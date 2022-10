Secondo gli sviluppatori XDA, il display del Pixel 7 Pro sta compromettendo seriamente la durata complessiva della batteria. Hanno iniziato a notare problemi con il modo in cui il display del nuovo device sollecita la batteria quando la luminosità del telefono è impostata al massimo. Secondo i risultati, dopo circa quindici minuti di tempo sullo schermo, la batteria si era scaricata del 10%.

Pixel 7 Pro ha una gamma di consumo energetico da 3,5 W a 4 W a 600 nits. Quando il telefono raggiunge la massima luminosità, il consumo aumenta notevolmente poiché il consumo energetico si avvicina a 6 W a circa 1500 nit. XDA ha quindi confrontato il nuovo telefono di Google con il Galaxy S22 Ultra di Samsung e ha scoperto che Pixel 7 Pro consuma quasi il 50% in più di energia.

Google Pixel 7 Pro riceverà presto il suo aggiornamento

Tuttavia, sembra che il problema di alimentazione del Pixel 7 Pro sia iniziato con il Pixel 6 e sia solo peggiorato con quest’ultimo. La curiosità e i test li hanno portati a credere che il display del Pixel 7 Pro stia utilizzando circa la metà della potenza del Tensor G2. Per contestualizzare, l’utilizzo di Pixel 7 Pro alla massima luminosità mentre si completa un altro lavoro che richiede l’accensione dello schermo potrebbe consumare fino a 18 W di potenza. Si stima che ciò garantirà ai clienti circa tre ore di durata della batteria prima di dover ricollegarla.

Mentre il display del Pixel 7 Pro consuma rapidamente la batteria in alcune situazioni, @krazyfrog su Twitter ha scoperto un altro problema. Anche quando lo schermo è spento, il display del Pixel 7 Pro rileva gli input tattili, in base al loro tweet. L’ipotesi attuale è che anche dopo aver spento lo schermo, rimane attivo per circa un secondo in più, provocando l’avvio di un’app o altri tocchi involontari quando si ripone il telefono in tasca o in tasca.

Sebbene Pixel 7 Pro non sia il primo telefono ad avere difficoltà di visualizzazione, speriamo che Google possa risolvere questi problemi negli aggiornamenti futuri.