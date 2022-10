L’arrivo della serie iPhone 14 è stata seguita da una serie di bug, molti dei quali hanno fornito ore di divertimento. Durante le riprese di video su applicazioni di terze parti come Snapchat, Instagram e TikTok, i modelli di iPhone 14 Pro si agitano. Per eliminare il problema, Apple ha rilasciato iOS 16.0.2.

Ultimamente, i possessori di iPhone 14 che utilizzano i loro telefoni sulle montagne russe stavano attivando la nuova funzione di rilevamento dei crash, facendo perdere tempo agli operatori sanitari di emergenza convocati nei parchi di divertimento senza motivo.

iOS 16.0.3 è disponibile al download

Per disattivare la funzione Crash Detection prima di salire sulle montagne russe, accedi al Control Center facendo scorrere il dito lungo il lato destro del display. Tocca il simbolo dell’aeromobile per spegnere tutte le radio del tuo telefono e disattivare il rilevamento degli urti. Puoi anche spegnere il tuo iPhone, lasciarlo a qualcuno o interrompere la funzionalità navigando in Impostazioni > SOS di emergenza.

Un altro punto significativo è per gli utenti iPhone che aprono e-mail specifiche nella loro app Apple Mail (con iOS 16) che potrebbero ritrovarsi bloccati fuori dal proprio account Mail, mentre anche il programma si arresta in modo anomalo. I messaggi dannosi verrebbero inviati da qualcuno inserendo due virgolette doppie all’inizio della casella ‘da’. L’apertura di un’e-mail da ‘XYZsample.com’, ad esempio, causerebbe l’arresto anomalo del programma Apple Mail e il blocco dell’accesso.

Vai su Impostazioni> Generali> Aggiornamento software sul tuo iPhone per installare iOS 16.0.3. Da li potrai scaricare il nuovo software per il tuo iPhone e testare le novità.