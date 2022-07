Il tanto atteso God of War Ragnarok uscirà ufficialmente il prossimo 9 novembre 2022. Nel frattempo, sono partiti anche in Italia i pre-ordini di questo nuovo capitolo delle avventure di Kratos. Vediamo qui di seguito i prezzi e le versioni che saranno disponibili.

God of War Ragnarok disponibile al pre-ordine in Italia, ecco i dettagli

Nel corso degli ultimi mesi si sono susseguite davvero tante indiscrezioni riguardanti il prossimo videogioco di Santa Monica e si pensava addirittura ad un eventuale rinvio all’anno 2023. Così alla fine non è stato, dato che è stato annunciato ufficialmente l’arrivo di God of War Ragnarok il prossimo 9 novembre 2022.

In attesa del suo debutto, sono partiti i pre-ordini del nuovo videogioco anche in Italia. Sarà possibile preordinarlo a partire dalle ore 10 del 15 luglio 2022 da vari rivenditori (tra cui Amazon e PlayStation Store) sia in formato digitale sia in formato fisico.

Sono disponibili al pre-ordine diverse versioni. C’è la standard edition launch edition ad un costo di 69,99 euro per PlayStation 4, mentre per PlayStation 5 il costo è di 79,99 euro. C’è poi la Digital Deluxe Edition ad un prezzo di 89,99 euro che include diverse cose, fra cui:

Gioco God of War Ragnarok

Armatura Vallescura di Kratos

Abito Vallescura di Atreus

Impugnature Lame Vallescura per le Lame del Caos

Manico ascia Vallescura per il Leviatano

Colonna sonora digitale

Mini Artbook digitale Dark Horse

Avatar

Tema per PlayStation 4

C’è poi la Collector’s Edition ad un costo di 214,98 euro che include:

God of War Ragnarok in version digitale

Custodia Steelbook in metallo, raffigurante le rappresentazioni dell’Orso e del Lupo

Due statuette gemelli Vanir di 5 cm, dello stesso stile delle statuette in legno di Atreus raffiguranti i fratelli Huldra inclusi nella Collector’s Edition di God of War 2018

Ddi nanici con finitura effetto legno racchiusi in un sacchetto con il simbolo di Yggdrasil all’esterno

Martello Mjölnir di 40 cm, riproduzione dettagliata dell’arma di Thor

Tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition

Infine c’è la Jotnar Edition in esclusiva da GameStop ad un costo di 269,98 che comprende: