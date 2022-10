MediaWorld riesce ancora una volta a catturare l’attenzione dei tantissimi consumatori in Italia, con una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, rappresenta la perfetta soluzione su cui poter fare affidamento, nell’idea comunque di spendere poco ed allo stesso tempo di godere di un risparmio ben superiore al normale.

A differenza di quanto vediamo ad esempio da Esselunga, il volantino corrente è da considerarsi disponibile solo nei negozi fisici e sul sito ufficiale, in questo modo tutti gli utenti possono effettivamente ricorrere all’acquisto, a patto che però siano disposti a spendere qualcosa in più per ricevere la merce presso il domicilio.

MediaWorld: le offerte con tutti i prezzi bassi

La campagna promozionale più recente di MediaWorld prende il nome di Sconti World, e nasconde al proprio interno una buonissima dose di offerte molto speciali, con validità fissata fino al 21 ottobre 2022.

I prodotti in promozione sono innumerevoli e toccano tutte le fasce di prezzo, a partire come al solito dai top di gamma più blasonati e richiesti. I migliori sono il Galaxy S22+, finalmente acquistabile ad una cifra più sensata, quale corrisponde a 899 euro, oppure a scendere anche Oppo Find X5, in vendita a 699 euro, ma anche Realme GT2 Pro, disponibile a 721 euro, e Apple iPhone 12, in vendita a 779 euro.

Tutti gli altri smartphone sono generalmente più economici, quali possono essere Redmi Note 11 Pro a 296 euro, Galaxy A53, Realme 9 Pro+, Oppo Reno8 Lite, Redmi Note 10, Galaxy A33 e similari.